Populære siamesiske tvillinger døde i en alder af 21 år

21 år.

Så gamle blev de siamesiske tvillinger Maria og Consolata Mwakikuti fra Tanzania. Kvinderne delte bl.a. lever og lunger, men havde hver deres hjerter og arme.

I Tanzania var tvillingerne meget populære, og nyheden om deres bortgang er blevet modtaget med sorg over hele landet. Det skriver BBC.

Mange har på sociale medier skrevet kondolencer til Maria og Consolata Mwakikutis familie og venner, heriblandt Tanzanias præsident, John Magufuli.

Han skriver på Twitter, at han er ked af at høre om deres død, og at tvillingerne havde en drøm om at »tjene nationen.«

Til BBC sagde tvillingerne sidste år, at de gerne ville være lærere, når de var færdige med deres universitetsuddannelse.

Maria og Consolata Mwakikuti var begge imod at blive separeret igennem en operation, og til BBC har de udtalt, at de ønskede at blive gift med én mand en dag.

Forældrene døde, mens tvillingerne var børn, og de er opvokset på et katolsk børnehjem.

Sidste år modtog de lykønskninger fra hele landet, da de færdiggjorde deres gymnasieuddannelse.

Maria og Consolata Mwakikuti har været indlagt på et lokalt hospital med vejrtrækningsproblemer siden december.