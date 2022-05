Persondata i omløb efter sikkerhedsbrist hos rejsekortet

Med faktureringsoplysninger er der tale om de sidste fire numre af kreditkortnummeret.

Bjørn Wahlsten afviser, at der har været nogle sager om misbrug på baggrund af de lækkede oplysninger.

Han forklarer, at det er rejsekortets leverandør, IBM, der har lavet en serveropdatering, og at det er der, fejlen er opstået.

- De har lavet en opdatering, som vi ikke har været klar over. Der begyndte så at komme nogle henvendelser fra kunder omkring, at de havde fået et brev, som der stod et andet navn på, og der opdagede vi så fejlen, siger Bjørn Wahlsten.