Lærere frygter nye besparelser i folkeskolen næste år

70 procent af kredsene forventer, at der er udsigt til økonomiske forringelser for kommunens folkeskolebudget for 2024. Af de 70 procent er der 62 procent, der vurderer, at forringelser for 2024 vil blive større end i 2023.

Men manglende investeringer i den almene undervisning kan blive enden på den danske folkeskole, frygter Gordon Ørskov Madsen.

- Mister vi opbakningen fra den brede befolkning, vil det få store konsekvenser. Det er en trussel for folkeskolen, som vi kender den. Og det er rigtig ærgerligt, for der er masser af gode indsatser, der lykkes derude. Det kræver bare en villighed til at investere i folkeskolen.