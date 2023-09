Regeringen vil gøre det lettere at rejse nye vindmøller og solcelleanlæg. Derfor skal en ny planlov reducere kirkernes mulighed for at gøre indsigelse.

Men det, der er lagt frem, hjælper overhovedet ikke, lyder kritikken fra kommunernes forening, KL. Fra en biskop lyder det, at KL bør tænke sig om.