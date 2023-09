»Allerførst vil jeg gerne påtale, at Vurderingsstyrelsen ikke oplyser om sin mail på hjemmesiden. Men at man skal vente og spilde tid i telefonkø eller, som her, sende et fysisk brev til Sakskøbing.«

Sådan indleder den 81-årige Claus Bjørnbak et brev, som han mandag sendte med fysisk post til Vurderingsstyrelsen. I brevet klager han over, at værdien af hans grund er steget med 1.283 pct., så den nu er næsten dobbelt så høj som den samlede værdi af hans ejendom i Egå i det nordlige Aarhus.