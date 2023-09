Fagforening: Lønløft er afgørende for at sikre flere pædagoger

Pædagogerne er blandt de fire udvalgte grupper, som statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag siger til TV 2, at regeringen vil give lønstigninger.

Og det er helt afgørende for at sikre pædagoger nok til fremtidens velfærd, mener formand for fagforeningen for pædagoger (Bupl) Elisa Rimpler.

- Vi bliver nødt til at gøre noget ved løn og vilkår, hvis vi skal kunne tiltrække og fastholde pædagoger nok til at sikre kvaliteten og fagligheden omkring børnene, siger hun i en pressemeddelelse.