Dansk biskop skal stå i spidsen for 77 millioner kristne

- Hvis jeg skal pege på én mærkesag, så vil det være at sikre at teologien og diakoni går hånd i hånd. At ord og handling altid følges ad. Det synes jeg er meget luthersk, siger han til Kristeligt Dagblad.

I sin valgkamp argumenterede han for at skabe mere samarbejde mellem den teologiske afdeling og nødhjælpsarbejdet. Det skriver Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Henrik Stubkjær er desuden biskop i Viborg Stift. Det vil han fortsat være.

Hidtil har han været formand for LVF’s nødhjælpsarbejde. Det førte i 2021 til et møde med pave Frans i Vatikanet.

Her drøftede de blandt andet et nærmere samarbejde mellem den katolske kirke og den lutherske kirke om verdens fattigste. Det fortalte Henrik Stubkjær efter mødet.