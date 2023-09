Sygeplejerske misbrugte sin stilling og krænkede over 340 patienter

Oplysningerne, som hun har kunnet se, gælder både cpr-numre, prøvesvar, medicinudskrifter og meget andet.

Specialanklager Caroline Sophia Tarrow mener, at der ”ikke er set en sag af den her størrelse før”.

Anklagemyndigheden krævede, at hun blev frakendt retten til at arbejde som sygeplejerske for en periode og idømt en bøde på 50.000 kroner.

Førstnævnte påstand valgte domsmandsretten ikke at følge, idet den mener, at der ikke er en nærliggende fare for, at hun vil misbruge sin stilling i fremtiden.

Desuden blev hun heller ikke idømt en tillægsbøde.

Under sagen har den dømte selv forklaret, at hun først kiggede i journalerne, fordi hun ønskede at hjælpe andre.