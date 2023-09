Sjællandske Medier skal nedlægge 30 stillinger

Ifølge Journalisten siger Louise Petterson, at der skal fokuseres langt mindre på printavisen og mere på det journalistiske indhold.

- Ude på redaktionerne har man siddet ret meget i detaljen og lavet avis – helt ned til ombrydning på sider. Det fjernede vi for et år siden. Men vi har arbejdet i skabeloner, der har tvunget til at tænke i avis.

- Nu vil vi prøve at centralisere det på vores avisredaktion. Så man som udgangspunkt afleverer til sn.dk, og så versionerer redaktionen det til avis.

De næste 14 dage skal tillidsrepræsentanter og ledelse på Sjællandske Medier forhandle om fratrædelserne.

Medarbejderne har fået at vide, at der er mulighed for at anmode om frivillige fratrædelser.