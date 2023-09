Miljøagentur: BPA udgør større risiko end tidligere antaget

- Takket være EU’s banebrydende forskningsprojekt om menneskelig biomonitorering er vi i stand til at se, at Bisphenol A udgør en meget mere udbredt risiko for vores sundhed end tidligere antaget, siger EEA’s administrerende direktør Leena Ylä-Mononen i en erklæring.

- Vi skal tage resultaterne af denne forskning alvorligt og tage flere skridt på EU-plan for at begrænse eksponeringen for kemikalier, der udgør en risiko for europæernes sundhed.

BPA har været forbudt i plastikflasker og emballager, der indeholder mad til babyer og småbørn, i årevis i EU.

I februar 2018 indførte EU også strengere grænser for BPA i alle materialer, der har kontakt med fødevarer.