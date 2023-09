Mandag eftermiddag vestgrønlandsk tid meddelte Arktisk Kommando, at den havde modtaget en meddelelse om, at skibet var stødt på grund, og at hjælpen i form af inspektionsfartøjet ”Knud Rasmussen” var på vej.

Først skulle det dog tilbagelægge en rejse på 2.200 km fra sin position mandag, og forventes derfor først at nå frem fredag morgen. Tirsdag forsøgte skibet at komme fri ved hjælp af tidevandet, men uden held.