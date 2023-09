Drivvåd juli gav flere drukneulykker end solrig juni

Det viser en foreløbig prognose fra TrygFonden.

- Det er lidt af et paradoks, kan man sige. Det hænger sammen med, at der var rigtig meget blæst.

Det siger René Høyer, der er programchef i TrygFonden. Han uddyber, at fralandsvind kan drive en et godt stykke ud fra kysten, hvor pålandsvind omvendt aktiverer revlehuller, hvor man kan blive fanget i den udadgående strøm.

- Det gør, at risikoen for, at der sker noget, er væsentligt større, hvis man ikke ved, hvordan man skal agere.

Samlet for de første otte måneder af i år har der været 29 drukneulykker. Det er markant lavere end sidste år, hvor tallet næsten var dobbelt så højt.