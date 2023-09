Lægerne er klar til at acceptere serviceforringelser

- Det vil betyde, at nogle af patienterne, der kan klare sig rigtig godt i deres sygdomsforløb, skal have et andet tilbud, der ikke kræver så mange ressourcer fra sundhedsvæsnet.

Differentieringen af patienter er nødvendig, lyder det også fra organisationen Danske Patienter.

Her mener man ikke, at det nødvendigvis vil være ensbetydende med serviceforringelser.

Patienter, der går til mange opfølgende tjek, kan med teknologi som eksempelvis hjerterytmemålere kontrollere sig selv i hjemmet.

- Mange patienter går jævnligt til kontroller for at konstatere, at det går fint. Det kan man sagtens gøre lettere at være patient i ved at sige, at man skal være opmærksom på symptomerne, og hvis man oplever ændringer, skal man selv kontakte sundhedsvæsnet, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.