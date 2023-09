11/09/2023 KL. 05:00

Søren Brostrøm: »Alle skal ikke have alt, og alle skal ikke have det samme«

Reformkommissionen er klar med sine anbefalinger til nyt og fremtidssikret sundhedsvæsen og ditto ældrepleje, som ifølge formand Søren Brostrøm indebærer, at ikke alle skal have samme behandling. Kommissionen har også forslag til at mindske personaleflugt og idéer til, hvordan flere unge uddanner sig inden for sektoren.