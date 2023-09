Tibet-demonstranter skal vidne i sag om påstået løgn i retten

Folketinget blev vildledt og fik urigtige oplysninger af politiet, da politikere ønskede at få besked om, hvordan demonstranter var blevet håndteret ved et kinesisk statsbesøg.

Det har Tibetkommissionen for længst slået fast. Nu skal det afgøres, om også en dommer blev ført bag lyset af politiet.

To tidligere ledere i Københavns Politi er tiltalt for at have afgivet falsk forklaring, da de for ti år siden var indkaldt til et retsmøde.