Regeringsparti slår fast: Ordfører går imod partiet om Christiania

- Det er også hendes fortjeneste, at vi også tager ekstra hensyn til særlige grupper, siger Monika Rubin.

Spørgsmål: Vil I ligefrem opfordre jeres folketingsmedlemmer til at gå ud med personlige holdninger?

- Nej, vi er et parti, der ligesom alle andre partier har ordførerskaber.

- Men man vil ikke kunne rette folk ind, så de aldrig nogensinde kommer til at sige deres egne holdninger til ting. Sådan et parti ønsker vi heller ikke at være, siger hun.