Mængden af to velkendte PFAS-stoffer er faldet markant

I 2020 var den gennemsnitlige mængde af PFOS nede på cirka fire nanogram per milliliter. Gennemsnittet i midten af 90’erne var på 44 nanogram per milliliter.

Der er dog mange andre PFAS-stoffer, som ikke er undersøgt i blodprøverne. Derfor er det uvist, om udfasningen af PFOA og PFOS blot betyder, man er blevet udsat for andre.

Det siger Sandra Søgaard Tøttenborg, der er lektor og miljømedicinsk forskningsleder på afdelingen bag undersøgelsen, til Altinget.

- Der er kommet mange andre PFAS’er i spil, som vi endnu ikke ved så meget om. Så måske har udfasningen af PFOS og PFOA blot betydet, at man er blevet udsat for anden skadelig kemi. Så selv om det er glædeligt, at reguleringen har virket så godt, så vil jeg ikke fejre det alt for meget.