Skibshistorisk nøglefund udgravet af dykkere ved Amager

Gennem de seneste seks måneder har Vikingeskibsmuseets marinarkæologer udgravet to skibe fundet i en sejlrende ud fra Amagers kyst.

Der er tale om et mindre lastskib fra omkring år 1800 med en last af gule mursten og et større handelsskib fra Middelalderen - omkring 1300-tallet.

Det oplyser Vikingeskibsmuseet.