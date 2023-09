Advokat skriver, at han kan have »afgørende« oplysninger i spektakulær retssag om de hemmelige tjenester

Ud på eftermiddagen i fredags sendte advokat Jonas Christoffersen et brev til Østre Landsret. Her skrev han, at hans klient, advokat Thomas Brædder, er i besiddelse af oplysninger, som kan være af »afgørende betydning« i den retssag, som Ahmed Samsam har anlagt mod efterretningstjenesterne for at få deres ord for, at han arbejdede som agent for dem.