Medlem af bande anholdt for drab i Christiania er tavs i retten

Manden ventes fremstillet for en dommer fredag lidt over middag.

Det er den anden anholdelse i sagen. Tidligere er en 18-årig mand blevet varetægtsfængslet.

Politiet mener ikke, at det var den 18-årige, der skød. Han havde altså ikke en pistol i hånden i Christiania ved Stjerneskibet lørdag cirka klokken 19.30, da adskillige skud blev affyret.

Hans rolle var - ifølge politiets mistanke - at planlægge udførelsen af drabet og at hjælpe med to medgerningsmænds flugt. De stak af på to stjålne elcykler.

Den 18-årige nægter sig skyldig, men mistanken er begrundet, og der er grund til at holde ham varetægtsfængslet, har såvel byretten som landsretten vurderet.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi, at den senest anholdte også sigtes for at have overtrådt en særlig bestemmelse i straffeloven. Ifølge den kan straffen stige med indtil det dobbelte, hvis en forbrydelse begås i forbindelse med et opgør mellem bander.