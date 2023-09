Tv og radio på hospitaler giver regning på 10 millioner

Dermed er der tale om en overføring til almenheden, mener landsretten, der i det væsentlige har givet rettighedshaverne medhold.

- Der skal betales for brugen heraf til rettighedshaverne, uanset om der er tale om public service-kanaler eller kommercielle kanaler, skriver landsretten om sin afgørelse.

Under sagen har Region Midtjylland sagt, at der ikke var tale om at gøre billeder og lyd fra tv og radio tilgængelig for almenheden. Derfor mente regionen ikke, at den skulle betale vederlag til rettighedshaverne.

Copydan mente derimod, at brug af blandt andet tv på hospitalerne udgjorde overføring til almenheden, da mange patienter, besøgende og ansatte dermed fik adgang til eksempelvis at se fjernsyn via hospitalernes egne netværk.