Klimarådet overlever i finanslovsudspil - uden langsigtet plan

Dermed er der klarhed over ekspertorganets nære fremtid, hvilket har været efterlyst af grønne partier og organisationer.

Rådets bevilling har været gennem et intenst forhandlingsforløb det seneste år.

I finanslovsforslaget for 2023 havde regeringen ikke afsat penge til de kommende års drift af Klimarådet.

Rådet ville gå fra at modtage 24,8 millioner kroner i 2023 til 9,3 millioner kroner i 2024.

Det ville betyde store nedskæringer og usikkerhed, varslede rådet.

- Hvis nogle af vores medarbejdere stopper, kan vi ikke tillade os at slå deres stillinger op igen. Det vil være uansvarligt af os at hyre nye kolleger ind, når vi principielt risikerer at skulle afskedige medarbejdere inden året er omme, udtalte Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, i den forbindelse.