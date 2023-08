39-årig udvises ikke for at være IS-husmor

Vestre Landsret har stadfæstet fængselsstraffen til en 39-årig kvinde, som har fået fire års fængsel for at være husmor for Islamisk Stat i Syrien.

Det oplyser hendes forsvarer Tyge Trier.

Vestre Landsret var enig med Retten i Kolding i, at kvinden skulle fratages sit danske statsborgerskab. Men den valgte ikke at udvise hende, som byretten ellers havde gjort.