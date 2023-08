Politiet sår tvivl om mulige konsekvenser af Pusher Street-lukning

- Det ved vi af erfaring. De andre gange, hvor Pusher Street er lukket, er det lige præcis dét, der er sket, siger han til mediet.

Ritzau har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Steen Christiansen. Han er ikke vendt tilbage.

Ud af otte kommuner omkring København har fire af dem udtrykt bekymring for en lukning af gaden på Christiania. Det viser en rundringning, som TV 2 har foretaget.

Det er imidlertid et samlet Christiania, som nu vil have Pusher Street endegyldigt lukket. Det oplyste Hulda Mader, talsmand for christianitterne, søndag.

- Det er et stort skridt, og det har ikke været nogen nem beslutning. Men der var et meget stort flertal på fællesmødet, som gik ind for, at det skal lukkes, sagde hun til Ritzau efter et møde blandt dem søndag aften.