Politi efterlyser ejere til flugtkøretøj fra Christiania-skyderi

I forvejen har politiet siden skudepisoden afhørt ”talrige vidner, analyseret tekniske spor og indhentet overvågningsmateriale fra området”.

- Det er et meget omfattende efterforskningsarbejde, hvor vi forsøger at samle et stort puslespil, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.

- Vi har sikret en del videomateriale, men hvis der er beboere på Christianshavn, der ligger inde med overvågningsmateriale eller fotos, vi endnu ikke er i besiddelse af, vil vi meget gerne høre fra dem, siger han i pressemeddelelsen.

Indtil videre er en 18-årig mand blevet anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig.

Den unge mand menes imidlertid ikke at være en af de to maskerede mænd, der affyrede skud. Det betyder, at politiet fortsat leder efter de to medgerningsmænd.