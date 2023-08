Overlevende fra Christiania-skyderi blev ramt af seks skud

Her fremgår det, at der verserer en voldelig konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

- Det er NSK’s vurdering, at LTF Loyal To Familia BGP og Hells Angels MC som led i konflikten har anvendt skydevåben eller våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, skriver enheden.

- NSK vurderer endvidere, at Hells Angels MC har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod LTF Loyal To Familia BGP, og at LTF Loyal To Familia BGP tilsvarende har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod Hells Angels MC.

Drabet har også fået beboerne på Christiania, christianitterne, til at reagere.