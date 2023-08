»Der har altid været et uskreven, etisk kodeks blandt pusherne, hvor man ikke havde unge under 18 til at stå og sælge hash. Så det, at man nu bruger unge helt ned til 13–14 år, er et tegn på, at de her etiske regler og kodeks er ved at være udviskede,« lød det fra sekretariatschef Riad Tolba ved SSP til Radio4.

»Det er dybt problematisk og helt forfærdeligt,« siger De Konservatives retsordfører, Mai Mercado.

»Ministeren er nødt til at komme på banen med nye tiltag, som er målrettet børn og unge, der risikerer at blive involveret i kriminalitet,« siger Mai Mercado.

Søndag annoncerede justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at regeringen er på vej med en ny bandepakke.