Politiet sigter 18-årig for drab på Christiania

Ifølge Københavns Politi arbejder man primært ud fra teorien om, at gerningsmændene var kommet netop for at dræbe den 30-årige.

I en anden sag fra 2021, hvor en 22-årig mand blev dræbt ved Pusher Street, arbejder politiet ud fra en teori om, at gerningsmændene gik efter en anden. Den sag er - sammen med en anden drabssag fra Christiania i 2022 - stadig ikke opklaret.

I timerne efter drabet lørdag blev to personer anholdt. Søndag morgen kunne politiet oplyse, at den ene i nattens løb var blevet løsladt, men at den anden fortsat sad til afhøring. Det er ham, som nu bliver fremstillet.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden bede retten om at varetægtsfængsle manden. Anklagemyndigheden vil samtidig bede dommeren om at afvikle retsmødet uden adgang for offentligheden.