27/08/2023 KL. 06:00

»Så snart første forsøg glipper, starter stressen. Og når det heller ikke lykkes anden gang, ved man, at nu SKAL det altså være«

For et nordjysk par var drømmen om et barn syv år undervejs. Lille Isabella blev undfanget i det allersidste forsøg, som hendes forældre fik på en offentlig klinik. De er begejstrede for regeringens fertilitetsplaner.