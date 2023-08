Københavns Byret afgjorde i maj, at sagen skulle foregå for lukkede døre.

Findsen er tiltalt for i alt seks lovovertrædelser. De fem vedrører lækage af statshemmeligheder. Denne sag skal efter planen foregå i Lyngby fra 30. oktober og frem til marts næste år.

I juni behandlede Højesteret en lignende sag – som også er en del af FE-sagen – nemlig sagen om den 63-årige tidligere ansatte hos Politiets Efterretningstjeneste (PET). Han er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger til to journalister og dermed at have brudt sin tavshedspligt.

Her afgjorde landets højeste retsinstans, at der ikke var grundlag for at lukke dørene, og at offentligheden dermed ville få fuld indsigt i anklagerne mod den tidligere PET-ansatte.

Byretten havde tidligere afgjort, at hele sagen skulle foregå i lukkethed, hvilket af Østre Landsret i februar blev omgjort til, at dele af sagen kunne foregå for åbne døre, mens andet burde hemmeligholdes af hensyn til efterretningstjenesternes arbejde.

Da Højesteret i juni afsagde sin kendelse, vurderedes det, at den ville kunne få betydning, danne præcedens, for de resterende sager under FE-sagen, der bl.a. tæller sagen mod Claus Hjort og den tidligere FE-chef Lars Findsen.