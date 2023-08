Bilist undveg rådyr og påkørte træ: Passager slap med skrækken

- Hun er blevet skannet, og det viser sig, at hun ikke har fået nogen brud overhovedet. Hun har kun fået knubs, siger Rune Nielsen.

Bilens mandlige fører kom heller ikke alvorligt til skade.

Ulykken indtraf, efter at bilen forsøgte at undvige et rådyr på vejen.

- Bilen undviger noget råvildt, mister herredømmet og påkører et træ med højre siden af bilen, sagde vagtchefen først på natten.

Anmeldelsen om ulykken blev modtaget klokken 22.38.

Natten til fredag har en bilinspektør undersøgt ulykkesstedet for at fastlægge de konkrete omstændigheder omkring hændelsen.