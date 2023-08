Københavns Universitet gør plads til hesteknogler i kummefryserne

Der er ikke rejst sigtelser som følge af opgravningen på gården, men man har kunnet konstatere, at der er sket brud på miljølovgivningen, fordi den nødvendige tilladelse til nedgravning af hestene ikke var indhentet.

Det næste skridt i sagen tages på Københavns Universitet, når resterne af 20 opgravede heste ankommer torsdag aften. Ved ankomst bliver knoglerne registreret, så Henrik Elvang Jensen og kollegerne kan dokumentere deres fund.

»Især knoglemarven er vi interesserede i,« fortæller professoren.

Knoglemarven afslører nemlig, om hestene var afmagrede, da de døde. Men nedgravede heste kan skabe udfordringer, hvis de har ligget i jorden for længe. Nogle måneder går an, men efter længere tid ophører det muliges kunst.

Fordi mængden af hesteknogler er for stor til at undersøge på én gang, må medarbejderne tage det lidt ad gangen. Nogle af hesteresterne bliver derfor i første omgang lagt i kummefrysere og på et fryselager, så de kan undersøges senere.

Det mest optimale er altid de mere friske hestelig. Knoglerne afslører meget, men ...

»Hvis de ikke havde været gravet ned, og bloddelene halvforrådner, så vil vi helst have hele kadavere og helst så friske som muligt. Men det har så ikke kunnet ladet sig gøre i den her situation.«