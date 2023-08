Hannah Grant kommer med kostråd til motionisterne: Sådan skal du spise, hvis du vil træne godt og tabe dig

Hannah Grant har som teamkok været ansvarlig for kosten til nogle af verdens bedste atleter, så hun ved, hvad der er godt at spise, når kroppen skal præstere.

Og almindelige motionister kan lære meget af de professionelles måde at spise på, forklarer Hannah Grant, der her vil dele ud af sine kostråd.

Hun peger på tre madvarer, som motionister altid bør have i hjemmet, hun giver klart svar på, om det er vigtigt at spise morgenmad, og hun fortæller, hvad der er særligt vigtigt at fokusere på, hvis man både vil træne optimalt og tabe sig.