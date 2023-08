Afspærringer forlænges: Flere deltagere end ventet i Prideparade

- Der har været meget stor tilslutning, og det har gjort, at deltagerne er meget længere tid om at bevæge sig fra Frederiksberg Rådhus og ind gennem byen. Det gør, at paraden bliver noget længere end planlagt, siger han.

Det var ventet, at afspærringerne kunne ophæves omkring klokken 16, men det bliver først senere, oplyser vicepolitiinspektøren.

Klokken 17.30 er meldingen, at alle deltagere i optoget snart er ved at være fremme. Det betyder, at afspærringerne gradvist vil blive hævet.

Selv om der er mange mennesker på gaden, er det forløbet i god ro og orden, fortæller vicepolitiinspektøren.