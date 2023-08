Mette Frederiksen ser flere virksomheder bakke op om LGBT+-rettigheder

Det fik den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp til at se et helt nyt trusselsbillede.

- Når islamister italesætter eksempelvis de homoseksuelles rettigheder i skandinaviske lande, er det for at fremstille det som moralsk forfald. Det er for at øge et os mod dem, sagde han til Jyllands-Posten.

Mette Frederiksen vil ikke umiddelbart at gå ind i en vurdering af, om islamistiske kræfter kan bruge danske LGBT+-rettigheder i deres kamp.

- Helt generelt er det myndighedernes opgave og ansvar at sikre, at vi kan leve trygt, og det arbejdes der på på højt tryk for, sagde statsministeren.

Politiet har meldt ud, at de har et højt beredskabsniveau og tager sikkerheden alvorligt.

De har dog ikke øget niveauet i forhold til sidste års pride-festival. Her var LGBT+-miljøet i Oslo blevet angrebet forinden, hvilket politiet tog bestik af og forhøjnede sikkerheden til det niveau, der også bruges i år.