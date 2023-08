Det er alt for kortsigtet tænkt, når antallet af engelsksprogede uddannelsespladser på primært erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er blevet beskåret med knap 4.000 pladser.

Sådan lyder det i en kommentar fra Dansk Erhverv til den kritik. som direktøren for et softwarefirma og to borgmestre i Sønderborg og Esbjerg