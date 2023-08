Danmarks statsminister har fået kritik for, at hun ikke vil fortælle danskerne, at de skal spise mindre kød. Kritikken kommer efter en sommer, hvor klimaeksperter gang på gang har advaret om, hvor slemt det står til med klodens klima.

Men hvad gør klimaeksperterne selv? Jyllands-Posten har spurgt flere af dem om, hvordan de har ændret deres livsstil, og hvad de selv gør i forhold til de klimaforandringer, som de selv konstant advarer om.