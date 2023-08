Livreddere har denne sommer set usædvanligt mange i livsfare

- Men jeg kan ikke huske en sæson, hvor vinden har været så markant, som den har været i år. Der har desværre også være flere drukneulykker – tilsyneladende på grund af revlehuller – på nogle af de strande, hvor der ikke er livreddere.

TrygFonden Kystlivredning åbnede sine 35 livreddertårne i Danmark den 23. juni. Onsdag kom tiden til at lukke dem igen.

Mens sæsonen har budt på flere aktioner, hvor personer har været i livsfare, er antallet af såkaldte ”almindelige førstehjælpsaktioner” denne sæson faldet. Dem blev der gennemført 958 af.

- De almindelige førstehjælpsindsatser, som for eksempel at hjælpe badegæster med snitsår i foden eller behandle skader efter møde med en brandmand, er samtidig halveret i forhold til en gennemsnitlig sommer. Det er en klar indikation på, at der har været langt færre mennesker på strandene i år, lyder det fra Anders Myrhøj.