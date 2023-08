Kalenderen viser august, og det er for mange ensbetydende med, at sommerferien er slut og hverdagens arbejde og skole igen står for døren.

Modsat sommeren 2020 og 2021 er der i 2023 igen mulighed for at rejse ud i verden, og det benytter mange sig af - og den generhvervede rejselyst smitter af på coronatallene.