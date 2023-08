Færre skal vaccineres mod covid-19, selv om en ny variant er på spil

Først blev alle voksne danskere tilbudt to gratis vaccinestik mod covid-19. Senere indskrænkede Sundhedsstyrelsen målgruppen for boosterstikkene til alle over 50 år og siden alle over 60 år.

Men når efteråret for alvor rammer, og coronasmitten ventes at stige igen, er gruppen, der får tilbudt et gratis boosterstik, blevet betydeligt indsnævret.