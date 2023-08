Eksminister forlader direktørjob for at uddanne sig til sygeplejerske

- Det har været en virkelig svær beslutning at stoppe, men nu er Life Fonden kommet rigtig godt på vej, og derfor er det for mig et godt tidspunkt til at skifte til en ny karrierevej. Jeg vil med stor glæde følge fondens arbejde i fremtiden, siger Antorini i en pressemeddelelse fra Life.

Antorini er tidligere børne- og undervisningsminister (2011-2013) og undervisningsminister (2013-2015).

Hun takkede af i dansk politik i 2018 for at begynde i jobbet som direktør i Life. Det skete med under et år til folketingsvalget i 2019.