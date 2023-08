Eksminister var imod homovielser - men er selv homoseksuel

Det skete, efter at et flertal i Folketinget havde stemt for, at homoseksuelle kunne blive viet på lige fod med heteroseksuelle.

Esben Lunde Larsen var ikke selv til stede i Folketingssalen ved afstemningen, men blev spurgt til sin holdning efterfølgende.

Han sad i Folketinget fra 2011 til 2018, og han var minister i to omgange.

Fra 2015 til 2016 var Esben Lunde Larsen uddannelses- og forskningsminister, mens han fra 2016 til 2018 var miljø- og fødevareminister.

Det var ikke uden modgang, at Esben Lunde Larsen var i dansk politik. Efter sin tiltræden som forskningsminister kom han under mistanke for plagiat i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. Mistankerne viste sig dog ikke at have noget på sig, da han ikke havde handlet imod reglerne om god videnskabelig praksis.