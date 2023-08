Er Ahmed Samsam offer for et justitsmord? Nu skal han overbevise retten om, at han var dansk agent

Det vakte opsigt verden over, da en officiel dansk myndighed fastslog, at Morten Storm havde arbejdet som hemmelig agent for Politiets Efterretningstjeneste. Han havde fremlagt beviser for, at det forholdt sig sådan.

Nu vil Ahmed Samsam forsøge at gøre ham kunststykket efter.

De næste uger vil vise, om det lykkes.