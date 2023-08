Ford Mustang er blevet konfiskeret efter vanvidskørsel i gaderæs

En 26-årig mand har fået konfiskeret sin Ford Mustang af Retten i Glostrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden var tiltalt for at have deltaget i et arrangeret gaderæs i Glostrup i juli 2021.

Dommen koster ham desuden 30 dages fængsel og fem års ubetinget frakendelse af førerretten.