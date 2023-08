Copenhagen Pride er ramt af cyberangreb

Hjemmesiden for Copenhagen Pride er søndag morgen blevet ramt af et cyberangreb.

Det oplyser Lars Henriksen, som er politisk forperson i Copenhagen Pride.

- Vi har modtaget over 200 angreb på hjemmesiden inden for det sidste døgn. Vi arbejder på at få den op igen, siger han.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om et såkaldt DDoS-angreb - også kendt som et overbelastningsangreb.