Flere politikere mener, at tiden er kommet til at give Pusher Street dødsstødet, efter en gruppe christianitter natten til tirsdag forsøgte at lukke fristadens hashmarked ved at barrikadere indgange til Pusher Street med containere og betonklodser.

For selv om en gruppe maskerede personer få timer senere samme dag fik fjernet barrikaderne, øjner politikerne nu en vilje hos christianitterne til at få lukket hashmarkedet på Christiania.