Gældsstyrelsen hentede knap to milliarder fra borgernes løn i 2022

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til Ritzau.

- Det betyder, at vi igen kommer hen til et sted, hvor har man en gæld til det offentlige, så har man både mulighed for at betale gælden, men kommer også til at betale den.

Inddrivelsessystemet, der trådte i kraft i 2018, fungerer på den måde, at det tilbageholder en procentdel af borgerens løn.

Inden da har borgeren modtaget en varsling om, at hvis gælden til det offentlige ikke bliver betalt, trækkes pengene.

- Samlet set kommer langt flere danskere til at skulle betale deres gæld til det offentlige og får mulighed for at blive gældsfrie, siger Jeppe Bruus.