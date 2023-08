Sikkerhedsstyrelse advarer om kvælningsrisiko ved rangle

Sikkerhedsstyrelsen advarer om brug af legetøjsrangle til småbørn på grund af kvælningsfare.

- Stop øjeblikkeligt med at bruge ranglen, skriver styrelsen på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Ranglen har produktnavnet 758 KREA Rattle Flex Ball og har batchnummeret 758-006285-1022.

Der er risiko for, at smådele kan løsrive sig i ranglen og dermed udgøre risikoen for kvælning.