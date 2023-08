58-årig mand dræbt ved shelter blev fundet i brændende bål

- Derfor har vi i øjeblikket mange kræfter indsat i opklaringsarbejde, siger politikommissæren.

Politiet har tidligere meldt ud, at man leder efter to eller tre vidner, der menes at have været på shelterpladsen. Vidnerne efterlyses fortsat.

Desuden peger politiet nu på to tidsperioder, det mener, er særligt interessante.

Det drejer sig om fredag 4. august klokken 10.15–11.30 og dagen efter, lørdag 5. august klokken 12.00-13.30.