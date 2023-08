Midt om natten gik christianitterne i aktion.

Med containere og betonklodser barrikaderede de i ly af mørket indgangene til Danmarks største hashmarked, Pusher Street, tidligt tirsdag morgen i håb om at »befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni«.

Efter tirsdagens begivenheder ser flere politikere nu en mulighed for endegyldigt at få lukket hashboderne på fristaden, men christianitternes aktion har også vist, at udfordringen er blevet kolossal.